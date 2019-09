Uma série de cartas de Marcel Proust, algumas das quais mostram como o escritor francês fez campanha para que tivesse sua obra publicada será leiloada pela Christie's em Paris, no dia 7 de outubro.

A venda coincide com o centenário da concessão do prestigioso Prêmio Goncourt ao segundo volume de seu célebre trabalho "Em busca do tempo perdido".

No total, serão leiloados 75 lotes de livros e manuscritos raros, estimados em um milhão de euros.

Mas a estrela será um conjunto de 16 cartas que Proust (1871-1922) enviou a René Blum, secretário-geral do jornal 'Gil Blas', bem conectado ao mundo editorial.

Datadas entre 1913 e 1916, essas cartas, estimadas entre 200.000 e 300.000 euros, reúnem mais de 90 páginas.

Na primeira, Proust pede que seu amigo envie "Pelo caminho de Swann", o primeiro volume de sua obra-prima, ao editor Bernard Grasset.

