(10 de jul) Policiais holandeses analisam as milhares de cartas escavadas da companhia Sand, em Rijksweg Oost, na cidade de Laren

A polícia holandesa encontrou milhares de cartas enterradas em um bosque em buracos cavados por um carteiro do grupo postal Sand, identificado nesta sexta-feira.

A descoberta ocorreu na quarta-feira, depois que a polícia foi alertada por uma pessoa que caminhava pelo bosque perto de Laren (centro) e que percebeu um monte de terra e a ponta de uma pá.

Após escavar o local, a polícia encontrou uma "quantidade importante" de cartas em oito buracos de um metro de profundidade. Algumas cartas estavam enterradas há semana.

"A maior parte eram contas, revistas e propagandas", disse à AFP a porta-voz da Sand, Margot van de Coterlet.

Dois dias depois dessa descoberta, o grupo postal indicou que havia identificado o culpado, um carteiro cuja identidade não será revelada para proteger sua integridade.

"Ele é alguém que infelizmente não respeitou a nossa ética de trabalho, tomaremos as medidas necessárias", disse Van de Coterlet, sem especificar as motivações do carteiro.

As cartas que ainda estiverem em boas condições serão enviadas aos seus destinatários com várias semanas de atraso. Aquelas em más condições serão destruídas, de comum acordo com os remetentes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias