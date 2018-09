O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20. Setembro 2018 - 11:31

O cineasta Cary Joji Fukunaga dirigirá o próximo filme do agente 007 e será o primeiro americano a comandar um longa-metragem da franquia James Bond, depois que o diretor britânico Danny Boyle abandonou o projeto no mês passado.

"Estamos satisfeitos de trabalhar com Cary. Sua versatilidade e inovação fazem dele uma excelente escolha para nossa próxima aventura de James Bond", anunciaram no Twitter os produtores Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig, o ator que interpretou 007 nos últimos quatro filmes da saga.

As filmagens do 25º filme de 007, que ainda não tem título oficial, começarão em 4 de março nos estúdios Pinewood, perto de Londres. A estreia mundial está prevista para 14 de fevereiro de 2020.

O filme deveria chegar aos cinemas no fim de 2019, mas o projeto sofreu um atraso quando Danny Boyle — conhecido por produções como "Trainspotting" e "Quem Quer Ser um Milionário?" — anunciou sua saída do projeto por "diferenças criativas" com os produtores.

Fukunaga, 41 anos, diretor e roteirista nascido na Califórnia, é conhecido por ter dirigido a primeira temporada da série de TV "True Detective", pela qual venceu um Emmy em 2014

Também escreveu e dirigiu o drama em espanhol "Sem Identidade" (2009), pelo qual foi premiado no Festival de Sundance. Este foi seu primeiro filme como diretor, depois de uma longa carreira como diretor de fotografia.

O americano, cujo pai nasceu em um campo de internação para japoneses-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, também dirigiu "Beasts of No Nation" (2015), protagonizado pelo britânico Idris Elba, e "Jane Eyre" (2011), adaptalçao do romance de mesmo nome da escritora inglesa do século XIX Charlotte Brontë.

Fukunaga, produtor da série "Maniac", com Emma Stone e Jonah Hill, que estreia na sexta-feira na plataforma de streaming Netflix, será o primeiro americano a dirigir um dos filmes da famosa franquia protagonizada pelo agente 007.

Boyle, 61 anos, vencedor do Oscar em 2008 por "Quem Quer Ser um Milionário?", abandonou o projeto quase três meses após o anúncio de sua contratação para dirigir o "Bond 25".

O cineasta britânico já havia iniciado o processo de escolha do elenco para encontrar o vilão e a "Bond girl" do novo filme, segundo a revista Variety.

Esta será a quinta vez que Daniel Craig, 50 anos, interpretará o espião, missão que já foi executada por Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Craig afirmou em 2017 que este seria provavelmente seu último filme na pele do agente a serviço de Sua Majestade.

