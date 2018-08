O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 13:23 30. Agosto 2018 - 13:23

Renúncias e demissões em cascada? Donald Trump assegura que a ideia de que o caos estaria reinando na Casa Branca é uma invenção dos meios de comunicação que ele chama de "Fake News".

"Os Fake News adoram falar de caos na Casa Branca apesar de saberem que não há caos, apenas uma 'máquina bem lubrificada' com peças substituíveis", escreveu o presidente no Twitter.

Um artigo no New York Times apontou nesta quinta-feira que sua filha Ivanka e seu genro Jared Kushner tiveram um papel importante na partida anunciada na quarta-feira do assessor jurídico da Casa Branca Don McGahn.

Eles "não têm NADA a ver" com isso, observou o presidente, depois de uma série de tuites em que mais uma vez designou a mídia como "inimiga do povo".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português