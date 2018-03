O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 22:36 16. Março 2018 - 22:36

Atriz pornô que alega ter mantido um romance com Donald Trump na cerimônia de entrega dos prêmios da indústria do cinema adulto, em 27 de janeiro de 2018, em Las Vegas

A Casa Branca declarou nesta sexta-feira que condena qualquer ameaça contra a atriz pornô Stormy Daniels, que afirma ter mantido um caso extraconjugal com Donald Trump.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders se manifestou sobre o caso após o advogado da atriz, Michael Avenatti, declarar à imprensa que sua cliente estava sendo ameaçada para não revelar detalhes do romance.

"Obviamente levamos a sério a segurança de qualquer pessoa", disse Sanders aos jornalistas. A Casa Branca "certamente condena ameaças a qualquer pessoa, mas não tenho conhecimento desta situação".

Funcionários da Casa Branca têm tratado de evitar as perguntas sobre o suposto caso de Trump com a atriz pornô, destacando as negativas sobre o tema dadas durante a campanha eleitoral.

O problema pode afetar o apoio dos eleitores religiosos a Trump, e ao que parece já causou tensão entre Trump e a primeira-dama, Melania Trump.

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, alega que iniciou uma "relação íntima" com Trump em meados de 2006, que prosseguiu até o início de 2007. Na ocasião, Trump já estava casado com Melania Trump, sua terceira esposa, e seu filho Barron tinha alguns meses.

No dia 12 de julho serão iniciados os procedimentos judiciais para decidir se Daniels poderá cancelar o acordo de confidencialidade que firmou com o advogado de Trump, Michael Cohen, dias antes das eleições de novembro de 2016.

A estrela pornô, de 38 anos, propôs nesta segunda-feira devolver os 130 mil dólares que diz ter recebido para não comentar o assunto.

Cohen admitiu em fevereiro passado ter pago os 130 mil dólares a Clifford, sem explicar o motivo. Declarou que fez o pagamento por conta própria e que não foi reembolsado.

Avenatti disse nesta sexta-feira que Daniels contará detalhes da relação com Trump no programa "60 minutos", da rede CBS, que será exibido no dia 25 de março.

