17 de Maio de 2018

Fotos divulgadas pela promotoria do Condado de Solano, na Califórnia, em 16 de maio de 2018, de ​Ina Rogers e Jonathan Allen

Dez crianças foram encontradas em condições desumanas em uma casa na Califórnia, onde seus pais as submetiam a torturas que incluíam afogamento, dardos e água fervendo, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

A promotoria descreveu as agressões em documentos apresentados à justiça contra a mãe, Ina Rogers, de 30 anos, atualmente detida.

"Continuamente as crianças eram agredidas, estranguladas, mordidas, atacadas com armas como bestas ou pistolas de ar comprimido, golpeadas com pedaços de pau e submetidas ao submarino", uma técnica de tortura que consiste em manter a vítima sob a água para não respirar.

"Devido aos diversos tipos de abuso, as crianças têm distintos tipos de cicatrizes, incluindo braços fraturados", revelou a promotoria, acrescentando que o casal também fervia água para jogar nos menores.

Rogers e seu marido, Jonathan Allen, de 29 anos, foram detidos em 31 de março em sua casa na cidade de Fairfield, ao norte de San Francisco, após a polícia atender um chamado de um menino.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram nove crianças encolhidas no centro da sala de uma casa onde havia lixo e fezes por toda parte.

"As crianças descreveram detalhadamente todos os abusos", que eram realizados há vários anos.

Rogers e Allen foram detidos. A mulher sob a acusação de abuso infantil e o marido por abuso e tortura.

Não está claro se Allen é o pai das dez crianças.

O caso tem semelhanças com a barbárie envolvendo o casal Louise e David Turpin, divulgado em janeiro passado, também na Califórnia. Os dois mantinham seus treze filhos em condições subumanas.

