A diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore

Quase 115 milhões de homens foram casados ao redor do mundo quando ainda eram crianças - informou nesta sexta-feira (7) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com base na primeira análise mundial sobre o tema, que compreende 82 países.

O número eleva para 765 milhões o total de meninos e meninas casados antes da idade adulta, destaca um comunicado da agência da ONU.

Dos 115 milhões de homens, um em cada cinco, ou seja 23 milhões, casou antes dos 15 anos.

O fenômeno acontece, sobretudo, na África Subsaariana, América Latina e Caribe, sul e leste da Ásia e no Pacífico.

"Estes casamentos roubaram sua infância", denunciou em um comunicado a diretora-geral do Unicef, Henrietta Fore.

"Os casados são obrigados a assumir responsabilidades de adultos para as quais não têm por quê estarem preparados. Os casamentos precoces levam a uma paternidade precoce e, com ela, a uma pressão adicional para criar uma família, reduzindo as possibilidades de educação e de emprego", destacou.

O estudo mostra que a República Centro-Africana tem a maior taxa de meninos casados (28%), à frente da Nicarágua (19%) e de Madagascar (13%).

As meninas continuam sendo majoritárias entre os menores de idade casados, recorda o Unicef.

Mas enquanto existem muitos estudos sobre o casamento de meninas, poucas investigações foram registradas até agora sobre os meninos, afirma um comunicado.

"Casar meninos e meninas na infância atenta contra a Convenção sobre os Direitos das Crianças, aprovada há 30 anos", declarou Fore.

Com a ajuda de investigações e investimentos, "podemos acabar com esta violação", completou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram