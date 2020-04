Os casos de coronavírus nos centros de detenção de imigrantes nos Estados Unidos subiram para 32, anunciou o Serviço de Imigração (ICE) nesta quarta-feira, em meio ao aumento dos pedidos para que liberem temporariamente os detidos.

"Existem 32 casos confirmados de COVID-19 entre pessoas sob custódia do ICE", disse a agência em comunicado sobre um surto que começou no final de março e teve 19 casos na terça-feira.

Do número total de migrantes detidos infectados com COVID-19, quase a metade está em centros de detenção no estado de Nova Jersey, adjacente a Nova York, que é o principal foco da pandemia de coronavírus dos Estados Unidos.

Segundo o balanço, há dois infectados no centro do condado de Bergen, sete no centro de detenção de Elizabeth, dois no correcional do condado de Essex e quatro no condado de Hudson. Esses centros estão nos subúrbios da megalópole de Nova York.

Nesse estado, há 6.268 mortos, e seu governador, Andrew Cuomo, relatou que nas últimas 24 horas 779 pacientes morreram dessa síndrome respiratória.

O outro foco principal está na Pensilvânia, outro estado da costa leste dos EUA, perto de Nova York, onde cinco imigrantes detidos no Centro Correcional de Pike foram infectados e um deu positivo no centro de detenção do Condado de York.

As autoridades de imigração também relataram dois casos positivos no Arizona, dois na Louisiana e um no Michigan, cinco na Califórnia e um em Miami, que está hospitalizado.

