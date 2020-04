A cifra simbólica do milhão de afetados pelo novo coronavírus no mundo foi superada nesta quinta-feira (2) às 19h GMT (16h de Brasília), segundo contagem realizada pela AFP a partir de fontes oficiais.

Ao menos 1.000.036 casos de infecção, com 51.718 óbitos, foram detectados em 188 países e territórios, em particular nos Estados Unidos (234.462 casos, com 5.607 mortos), onde a pandemia avança com rapidez.

A Itália (115.242 casos) é o país mais duramente castigado pelas mortes, com 13.915 falecidos.

Na Espanha, há 110.238 casos e 10.003 mortos, e na China, onde a pandemia surgiu, 81.589 casos e 3.318 mortos.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de contágios, já que muitos países só detectam os casos graves.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram