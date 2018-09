O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 11:48 03. Setembro 2018 - 11:48

Os defensores da norma alegam que o uso do telefone celular prejudica a capacidade de atenção em classe, o ambiente escolar e reduz a atividade física nos pátios, além de servir para expor os menores a conteúdos violentos, ou pornográficos

A volta às aulas na França depois das férias de verão foi marcada, nesta segunda-feira (3), pela proibição do uso de aparelhos eletrônicos no ensino obrigatório, uma medida que deflagrou um amplo debate social.

A nova lei proíbe o uso de qualquer aparelho conectado (celular, tablet, relógio) nas escolas de Ensino Básico e nos "collèges", ou seja, até os 14-15 anos. Já os liceus (até os 18 anos) terão a possibilidade de aplicar a medida total, ou parcialmente.

Esta prática já havia sido adotada por muitos centros, mas agora a lei se aplicará a todos os estabelecimentos.

Adotada no final de julho, a nova lei é uma promessa eleitoral do presidente Emmanuel Macron.

Os defensores da norma alegam que o uso do telefone celular prejudica a capacidade de atenção em classe, o ambiente escolar e reduz a atividade física nos pátios, além de servir para expor os menores a conteúdos violentos, ou pornográficos.

É uma lei "de entrada no século XXI", que envia uma "mensagem para a sociedade francesa" e também para o exterior, com "outros países interessados", disse o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Quase nove em cada dez jovens de 12 a 17 anos (86%) têm celular na França.

Os críticos da medida denunciaram uma "operação de comunicação" e uma "lei de circunstâncias" que "não mudará nada". Também ressaltam a falta de recursos para sua aplicação, já que o governo aconselha, por exemplo, guardar os celulares em armários com chave, mas algumas escolas não têm.

A lei também permite que o aparelho seja apreendido, algo que os professores não tinham o direito de fazer até agora.

"É um bom sinal: na escola, se você estuda, não está com os telefones", disse à AFP Marie-Coline Madeleine, de 41 anos.

Sua filha, que começa este ano o Ensino Médio, deixará o celular na mochila.

"Com os adolescentes é difícil. Não controlamos o que veem (...) Minha filha já sabe que os eletrônicos podem ser apenas em pequenas doses", acrescentou Marie-Coline.

Vários alunos interrogados em um colégio de Paris disseram que manterão seus aparelhos desligados durante o dia, mas que continuarão com eles para se comunicar com os pais quando as aulas terminarem.

Mais de 12 milhões de alunos voltaram das férias nesta segunda-feira na França.

burs-lv-adp-lp/cac/app/zm/tt

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português