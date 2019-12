Sauditas no festival "MDL Beast Fest", de música eletrônica, nos arredores de Riade em 19 de dezembro de 2019

Mais de 200 pessoas foram presas nos últimos dias na Arábia Saudita por "indecência" ou "abuso", na primeira campanha deste tipo desde o começo das reformas de abertura acerca das normais sociais no reino ultraconservador.

Ao longo da semana passada, cerca de 120 homens e mulheres foram presos por usar "roupa inadequada", indicou a polícia de Riade em uma série de tuítes publicados desde terça-feira.

As autoridades acrescentaram que os presos tinham sofrido sanções, sem explicar o que elas seriam.

Enquanto isso, outras 88 pessoas foram presas por assédio, afirmou a polícia em declarações separadas. Esta segunda onda de prisões ocorre após queixas de várias mulheres nas redes sociais sobre os casos de abuso no festival de música eletrônica MDL Beast, perto de Riade, no começo do mês.

Esta é a primeira campanha de apelo à ordem moral desde que o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman promoveu um relaxamento das rígidas normas sociais que imperam no país.

