O diretor executivo da Warner Bros, Kevin Tsujihara, alvo há semanas de boatos sobre um romance com uma jovem atriz britânica que teria ajudado a conseguir trabalho, renunciará ao cargo, informou nesta segunda-feira o grupo WarnerMedia.

"É do maior interesse da WarnerMedia, da Warner Bros., dos nossos funcionários e dos acionistas que Kevin renuncie como CEO da Warner Bros", escreveu o diretor geral da WarnerMedia, John Stankey.

"Kevin reconhece que seus erros são incompatíveis com as expectativas de liderança da companhia e podem afetar sua capacidade de desenvolvimento no futuro", declarou Stankey, sem citar diretamente o escândalo de sua suposta relação com a atriz Charlotte Kirk.

A mídia americana afirmou recentemente que Tsujihara, de 54 anos, e Kirk, de 26, começaram um romance em 2013. Segundo eles, o chefe da Warner Studios tentou usar sua influência para conseguir papéis para a atriz.

No entanto, não teria sido muito bem sucedido, já que Kirk aparece apenas em dois filmes produzidos pela Warner Bros, "Como Ser Solteira" (2016) e "Oito Mulheres e Um Segredo" (2018), em ambos os casos em papéis pequenos.

Os advogados de Tsujihara negaram formalmente uma intervenção da parte dele nas escalações de elenco desses filmes.

As acusações são alvo de uma investigação interna da Warner, que ainda não anunciou a substituição de Tsujihara.

O CEO havia acabado de receber novas responsabilidades após uma grande reorganização do antigo conglomerado Time Warner, adquirido pela gigante de telecomunicações AT&T e rebatizada de WarnerMedia.

