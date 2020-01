Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia de entrega do Oscar, principal prêmio da indústria cinematográfica americana, será realizada sem a participação de um apresentador-anfitrião, repetindo um formato que os organizadores acreditam ter ajudado a aumentar a audiência, informou nesta quarta-feira (8) a emissora de televisão ABC.

"Juntamente com a Academia, decidimos que não haverá um apresentador tradicional, repetindo para nós o que funcionou no ano passado", disse Karey Burke, presidente de entretenimento da ABC, em um evento em Pasadena, nos arredores de Los Angeles.

A cerimônia, que será realizada no dia 9 de fevereiro, terá "grandes nomes o entretenimento, grandes números musicais, comédia e poder estelar", acrescentou, citado pelo site especializado Deadline.

Um porta-voz da ABC confirmou a decisão à AFP.

No ano passado, os organizadores do evento decidiram dispensar a figura do apresentador pela primeira vez 30 anos, após o ator Kevin Hart ter desistido da função quando foram revelados antigas postagens no Twitter de conotação homofóbica, pelas quais ele se recusou a se desculpar.

Ao fim da cerimônia de 2019, o programa registrou um aumento na audiência e foi classificado como um sucesso, apesar da primeira tentativa sem anfitrião ter sido um total fracasso, em 1989, lembrado pelo desastroso dueto musical de Rob Lowe e... Branca de Neve.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram