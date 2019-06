As ceremônias de entrega do Oscar nos anos de 2021 e 2022 serão realizadas no fim de fevereiro por conta dos Jogos Olímpicos de inverno e a final do Super Bowl

As cerimônias de entrega do Oscar nos anos de 2021 e 2022 serão realizadas no fim de fevereiro por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno, a final do Super Bowl e outros eventos importantes, informaram nesta terça-feira os organizadores da premiação mais importante do cinema americano.

Em 2020, está previsto que o evento será no dia 9 de fevereiro, mas nos anos seguintes serão em 28 de fevereiro de 2021 e 27 de fevereiro de 2022, os últimos domingos do mês.

"O calendário dos Jogos Olímpicos de 2022, o Super Bowl e os feriados nacionais manterão como datas de 2021 e 2022 o último domingo de fevereiro", anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a emissora americana ABC.

"A Academia e a ABC continuam avaliando datas para anos futuros".

A cerimônia anual dos prêmios da Academia, que reconhece o melhor do cinema, é transmitida ao vivo de Hollywood pelo canal ABC para mais de 225 países e territórios de todo o mundo.

