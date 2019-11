Veterinários examinam o corpo do cervo encontrado morto no parque nacional de Khun Sathan

Um cervo selvagem foi encontrado morto após a ingestão de sete quilos de sacolas plásticas e outros lixos na Tailândia, o que revela o problema de detritos e desperdício nas águas e florestas deste país.

Na Tailândia, as sacolas plásticas são onipresentes. Um tailandês usa uma média oito sacolas por dia, cerca de 3.000 por ano, de acordo com dados do governo.

É doze vezes mais do que na União Europeia.

Animais marinhos como tartarugas ou vacas marinhas foram descobertos mortos na Tailândia com o estômago cheio de lixo ou sacos plásticos.

Agora é a vez dos animais terrestres.

O cadáver do cervo, com cerca de dez anos, foi descoberto em um parque nacional na província de Nana, 630 km ao sul de Bangkok, segundo as autoridades.

Os sacos plásticos continham comida, ou eram sacos de lixo, com guardanapos ou até objetos íntimos, de acordo com as fotos fornecidas pelo parque.

A Tailândia é o sexto maior contribuinte para a poluição oceânica, segundo o Greenpeace.

As autoridades tailandesas querem acabar com a sacola descartável até 2022, de acordo com um ambicioso projeto elaborado no início deste ano.

Mas um dos maiores obstáculos é o setor petroquímico, muito focado no plástico, que representa 5% do PIB tailandês e gera dezenas de milhares de empregos.

