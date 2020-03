(23 mar) O premier do Canadá participa de entrevista coletiva sobre o novo coronavírus

Uma mensagem do premier canadense, Justin Trudeau, em que ele pede que a população permaneça em casa durante a pandemia de coronavírus, publicada no Twitter e compartilhada por celebridades, viralizou nesta terça-feira.

Em um vídeo de um minuto, Trudeau explica aos canadenses que a Covid-19 atinge fortemente todo o mundo e o Canadá, antes de repetir as recomendações clássicas: lavar as mãos com frequência, permanecer em casa, manter dois metros de distância de outra pessoa e evitar aglomerações.

"Todo mundo precisa dar um passo e lutar contra esse vírus", diz, em um vídeo gravado na cozinha de sua casa, onde cumpre isolamento voluntário após sua mulher ser diagnosticada com a doença.

"Não é o momento de estar em parques com amigos ou organizando jantares. Preciso da ajuda de vocês, preciso que compartilhem esta mensagem", pediu o premier.

Ajuda a Trudeau não faltou. O ator Ryan Reynolds, o músico Michael Bublé e outras celebridades canadenses atenderam a seu chamado. O vídeo já somava mais de 1 milhão de visualizações e mais de 19 mil compartilhamentos no Twitter.

O Canadá registrava hoje 2.176 casos do novo coronavírus e 25 mortes.

