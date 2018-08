O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 16:26 23. Agosto 2018 - 16:26

O enviado especial para a Coreia do Norte, Steve Biegun

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com quem irá retornar àquele país na próxima semana.

"Steve liderará a política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte e levará nossos esforços para conseguir o objetivo do presidente Trump: a desnuclearização definitiva e completamente verificada da Coreia do Norte, como se comprometeu o presidente Kim Jong Un", afirmou Pompeo à imprensa.

Ele estava acompanhado pelo novo emissário.

