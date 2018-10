O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 8:55 01. Outubro 2018 - 08:55

O ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, foi muito criticado por comparar a União Europeia (UE) com a União Soviética em um discurso durante o congresso do Partido Conservador no domingo.

Hunt acusou a UE de querer "castigar" o Reino Unido por ter decidido sair do bloco e estabeleceu um paralelo com a União Soviética, que tentava impedir a saída de seus cidadãos.

Em seu discurso, Hunt citou uma visita que fez à Letônia, que se tornou uma "democracia moderna, membro da Otan e da UE" após sua independência.

"O que aconteceu com a confiança e os ideais de sonho europeu? A UE estava destinada a proteger a liberdade. Era a União Soviética que impedia a saída das pessoas", disse.

"Se transformam o clube europeu em prisão, o desejo de fugir não vai diminuir e sim aumentar. Não seremos o único prisioneiro a tentar fugir", insistiu.

Após o discurso, Peter Ricketts, secretário permanente do Foreign Office entre 2006 e 2010, a função de maior responsabilidade no ministério, reagiu no Twitter e chamou as declarações de "sandices indignas de um ministro britânico das Relações Exteriores".

"Independente de sua opinião sobre o Brexit é um erro de julgamento deplorável para um ministro britânico das Relações Exteriores comparar a União Europeia à União Soviética", escreveu também no Twitter o sucessor de Ricketts, Simon Fraser, que também já deixou o cargo.

A Grã-Bretanha deve deixar a UE em março de 2019, mas a apenas seis meses do divórcio as negociações não avançam.

A embaixadora da Letônia em Londres respondeu no Twitter que "a União Europeia levou prosperidade, igualdade, crescimento e respeito" a seu país, enquanto os soviéticos "destruíram as vidas de três gerações".

Hunt, considerado um possível sucessor de Theresa May como chefe de Governo, criticou nesta segunda-feira em uma entrevista ao jornal The Telegraph o presidente francês Emmanuel Macron, que alfinetou aqueles que prometeram maravilhas durante a campanha do referendo sobre o Brexit em 2016 e os chamou de "mentirosos".

"Se o presidente Macron pensa que vamos voltar de joelhos buscando desesperadamente retornar ao clube em alguns anos, nos conhece mal", disse Hunt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português