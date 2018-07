O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O novo ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, estará em Pequim, nesta segunda-feira (29), de onde segue para França e Áustri, em sua primeira grande viagem ao exterior para tratar, sobretudo, do Brexit - informou a Chancelaria.

Em Pequim, Hunt deve se reunir com seu colega chinês, Wang Yi, com quem conversará sobre Coreia do Norte, mudança climática e relações comerciais bilaterais, informou o Foreign Office em um comunicado.

Nos últimos anos, chineses e britânicos se referiram a uma "era dourada" para suas relações, que se traduziram, em 2015, em uma visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Reino Unido. Nela, foi recebido com grande pompa pela rainha Elizabeth II.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, esteve na China no início deste ano.

"Enquanto o Reino Unido deixa a UE e se volta cada vez mais para o exterior, estamos determinados a aprofundar essa parceria (com a China)", declarou Hunt, citado no comunicado.

Desde a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia (UE), em um referendo de junho de 2016, Londres multiplica os contatos diplomáticos parar preparar os acordos comerciais que vão substituir os de Bruxelas.

Depois da China, Hunt segue para Paris e Viena, onde também terá discussões dedicadas ao Brexit, assim como a questões de segurança internacional, "como a ameaça procedente da Rússia, a guerra na Síria e o acordo (nuclear) iraniano", completou o Ministério.

Essa é a primeira viagem ao exterior desse nível de importância do novo ministro, desde sua posse, no início de julho. Ele assumiu o cargo de Boris Johnson, que renunciou por divergir da premiê Theresa May sobre sua estratégia para o Brexit.

