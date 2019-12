O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará em 3 de janeiro à Ucrânia, país no centro do debate do julgamento político do presidente Donald Trump estimulado pela oposição democrata no Congresso.

Pompeo, que também visitará Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão e Chipre, se reunirá com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, anunciou o Departamento de Estado americano.

Ele é o principal funcionário do governo americano a visitar a Ucrânia desde que o país passou a dominar o debate.

Trump foi acusado formalmente em 18 de dezembro de abuso de poder e obstrução ao Congresso pela Câmara de Representantes.

O republicano foi acusado de pedir ao colega ucraniano que investigasse seu principal oponente democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, favorito para enfrentá-lo na eleição de novembro de 2020. Trump é acusado de congelar ajuda militar crucial para pressionar Kiev com este objetivo.

Mas apenas a oposição democrata, maioria na Câmara, votou a favor do terceiro "impeachment" presidencial na história dos Estados Unidos. O Senado, com maioria republicana, deve absolvê-lo no julgamento de destituição, que provavelmente acontecerá em janeiro.

