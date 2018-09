O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O mítico chapéu de Indiana Jones foi vendido por quase 400.000 libras (cerca de 520.000 dólares) em um grande leilão de objetos de cinema, nesta quinta-feira (20), em Londres, onde a jaqueta de Han Solo não conseguiu ser arrematada.

Mais de 600 objetos e peças de roupa de obras de cinema e televisão, entre os quais destaca-se o hoverboard (skate voador) usado por Marty McFly em "De volta para o futuro II", foram leiloados em um evento organizado pelo grupo Prop Store nos espaços do British Film Institute (BFI).

Entre os objetos mais aguarados estava o chapéu de feltro de Indiana Jones que o ator Harrison Ford usou no primeiro filme da série, "Os caçadores da arca perdida".

A peça, assinada por Ford na parte de dentro, foi arrematada por 393.600 libras (520.000 dólares), informou à AFP uma porta-voz do Prop Store.

O chicote usado em "Indiana Jones e o templo da perdição", por sua vez, foi vendido por 45.000 libras (60.000 dólares), segundo o site do leilão.

A peça central do evento era a jaqueta usada por Han Solo, também vivido por Harrison Ford, no Episódio V de "Star Wars", "O império contra-ataca".

Os organizadores esperavam que este objeto fosse arremato entre meio milhão e um milhão de libras, convertendo-se no lote mais caro da venda. No entanto, a peça não foi vendida porque não alcançou a quantia mínima marcada.

"Não alcançou o preço mínimo de venda, mas já tivemos vários compradores interessados após o fim do leilão", que podia ser acompanhado no local ou pela Internet, assinalou uma porta-voz do Prop Store.

"O preço mínimo da jaqueta de Han Solo foi fixado com base em outras vendas comparáveis de recordações de Star Wars, a raridade do objeto, a popularidade do filme e como a peça foi usada na filmagem", detalhou.

Tratava-se de uma peça de roupa relativamente simples, explicou anteriormente Brandon Alinger, diretor do Prop Store, lembrando que o criador da saga, o americano George Lucas, queria uma vestimenta funcional ao invés de trajes chamativos que distraíssem a atenção.

Outros dos objetos leiloados incluem o roupão usado por Tyler Durden — personagem interpretado por Brad Pitt — em "Clube da luta", uma barra de chocolate Wonka usada em "A Fantástica Fábrica de Chocolate", e o traje usado por Johnny Depp em "Edward Mãos de Tesoura".

