O príncipe Philip de Edimburgo está sendo "muito bem" atendido no hospital onde foi internado há três dias para receber tratamento por uma doença pré-existente - informou seu filho e herdeiro do trono britânico, príncipe Charles.

"Estão cuidando muito bem dele no hospital. No momento, é tudo o que sabemos", disse Charles para um jornalista, ao ser questionado sobre a saúde de Philip, marido da rainha Elizabeth II.

Philip, de 98 anos, foi internado na sexta-feira no hospital King Edward VII de Londres, para "observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente", informou o Palácio de Buckingham, que classificou a hospitalização como uma "medida de preventiva".

Segundo a imprensa, o duque de Edimburgo foi levado para lá de helicóptero, da residência de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde se estabeleceu desde que abandonou suas funções públicas em 2017.

A rainha, de 93, não alterou seus planos. Na sexta, seguiu de trem, de Londres para Sandringham, onde, a cada Natal, recebe os membros da família real.

Elizabeth foi à igreja no domingo, como de costume, acompanhada do filho caçula, príncipe Edward, e de sua família.

De acordo com o tabloide "The Sun", Philip teria tido problemas de saúde no último mês, incluindo uma "queda ruim" que o obrigou a ficar de cama por alguns dias.

Nos últimos anos, Philip foi internado para fazer uma cirurgia abdominal, para tratar de infecção urinária e de uma artéria coronária bloqueada.

Em janeiro, o duque esteve envolvido em um acidente de carro perto de Sandringham. Uma mulher a bordo do outro automóvel quebrou o pulso. Depois do incidente, abriu mão de sua licença para dirigir.

