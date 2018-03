O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Março de 2018

Rio do Pantanal, no Mato Grosso, cheio de Vitória-régia, em 6 de março de 2018

Reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco e santuário de uma riquíssima fauna selvagem, o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do planeta, com uma extensão superior a 170.500 km2, segundo WWF.

- O que é uma zona úmida? -

As zonas úmidas são ecossistemas influenciados por inundações. Os rios da região alagam anualmente 80% do Pantanal. O processo começa em outubro com o início da estação chuvosa.

Este sistema cria uma enorme concentração de vida animal. Os peixes retidos em lagoas e áreas inundadas atraem uma grande variedade de pássaros.

- Onde está localizado o Pantanal? -

Aproximadamente 62% do Pantanal se encontra na região centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também se estende pelo norte do Paraguai (20%) e leste da Bolívia (18%), onde é conhecido como Chaco.

- Qual a sua importância ambiental? -

Segundo a organização WWF, o Pantanal abriga 656 espécies de aves, 159 de mamíferos, 325 espécies de peixes, 98 de répteis, 53 de anfíbios e mais de 3.500 plantas.

Muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil são encontrada em número considerável no Pantanal, como o pássaro símbolo da região, o tuiuiu.

Apesar da expansão da pecuária, praticada há mais de 200 anos na região, o Pantanal conserva mais de 85% de sua cobertura vegetal nativa, constituída principalmente por uma savana.

O Pantanal foi reconhecido em 2000 como Reserva da Biosfera pela Unesco.

- Alguns animais do Pantanal -

. Onça-pintada (Panthera onca): é o maior felino das Américas, em perigo de extinção. A onça-pintada do Pantanal chega a pesar 200 quilos, alimenta-se de 85 espécies deste ecossistema, onde há grande concentração desses felinos. Geralmente vive nas margens do rio Paraguai e é uma excelente nadadora.

. Sucuri-amarela (Eunectes notaeus): chega a medir 4,5 metros, alimenta-se de aves, peixes e pequenos mamíferos.

. Jaburu ou Tuiuiu (Jabiru mycteria): ave símbolo do Pantanal, com até 1,5 m de altura.

. Ariranha, (Pteronura brasiliensis): Pode chegae a pesar 30 quilos. Estima-se que o Pantanal concentre 10% da população total dessa espécie presente na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.

. Pintado (pseudoplatystoma coruscans): De até um metro, é um dos peixes favoritos dos pescadores no Pantanal.

. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris): maior roedor do mundo, vive perto da água, principalmente em grupos.

. Jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare): mede até 2,5 metros, alimenta-se de peixes, aves e pequenos mamíferos.

- Qual o seu interesse turístico? -

O Pantanal é considerado um paraíso da pesca. Os favoritos são o pintado e o dourado.

A principal atividade econômica é a pecuária. A segunda é a pesca, embora o governo esteja aumentando as restrições.

Pouco a pouco, o turismo está ganhando espaço, interessado na observação da fauna e suas riquezas naturais.

Devido às suas características, o Pantanal atrai um enorme número de aves e animais e é o local mais fácil de observar a vida selvagem do que em qualquer outro lugar no Brasil, incluindo a Amazônia, especialmente na estação seca, de julho a outubro, porque as espécies se reúnem nas lagoas que se formam após as inundações.

- Quais são as principais ameaças a este habitat?

O Pantanal é frágil porque depende de um ciclo hidrológico regular. Qualquer alteração, mesmo que a milhares de quilômetros dos rios que o alimentam, altera a sua biodiversidade.

As principais ameaças derivam da atividade humana: a expansão da agricultura em áreas próximas a seus rios e o uso de pesticidas, agricultura e pecuária insustentáveis, a multiplicação de projetos de infraestruturas (hidroelétricas, vias navegáveis), desmatamento e incêndios.

Apenas 4,4% do Pantanal está protegido por algum tipo de unidade pública de conservação.

