Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 11:27 06. Agosto 2018 - 11:27

Um dos mais prestigiados chefs franceses, Joël Robuchon, que contava com o maior número de estrelas Michelin no mundo, morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos - informou o porta-voz do governo francês hoje no Twitter.

"Joël Robuchon, chef visionário e o mais estrelado do mundo, nos deixa hoje. De Paris a Xangai, seu 'savoir-faire' constituído em arte irradiou a gastronomia francesa e continuará a inspirar a jovem geração de chefs", tuitou o porta-voz Benjamin Griveaux.

