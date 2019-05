O chef de cozinha Mario Batali, acusado de agressão sexual por várias mulheres, foi denunciado em Boston por tocar o corpo de uma jovem sem o consentimento dela em 2017, informaram nesta quinta-feira o promotor da cidade americana e o advogado da suposta vítima.

O famoso chef de 58 anos enfrenta uma série de acusações desde dezembro de 2017, mas esta é a primeira vez que é denunciado judicialmente. O processo será aberto formalmente em um tribunal de Boston na sexta-feira por atentado ao pudor e agressão, acrescentou o porta-voz da promotoria de Suffolk, que inclui Boston.

A identidade da suposta vítima não figura na ata da denúncia. Mas os fatos correspondem aos denunciados em agosto por uma mulher de 28 anos chamada Natali Tene.

O advogado de Tene, Eric Baum, confirmou que se trata dela.

"O chef abusou de sua fama" e "deve responder penal e civilmente por seus atos depreciáveis", disse o advogado nesta quinta-feira numa declaração enviada à AFP.

A suposta agressão teria ocorrido em abril de 2017. Tene teria encontrado com o chef quando ambos jantavam separadamente no mesmo restaurante: ao ver que a jovem queria tirar uma foto com ele, Batali propôs fazer uma "selfie" e, com a jovem ao seu lado, aproveitou para agarrá-la e beijá-la várias vezes sem seu consentimento.

A defesa de Batali, citada pela CNN, disse que o chef negava essas acusações, que serão "combatidas vigorosamente".

As primeiras acusações contra Batali vieram à publico em dezembro de 2017, em pleno movimento #MeToo.

No início de janeiro, a polícia de Nova York disse ter encerrado três investigações sem apresentar acusações, dois porque os fatos haviam prescrito e uma terceira por falta de provas.

Nascido em Seattle, de origem italiana, Batali era um dos personagens mais populares da gastronomia americana, graças ao programa de televisão "The Chew".

Após as primeiras acusações, o programa foi encerrado e o chef se deixou a sociedade que tinha no grupo de restaurantes com a família Bastianich como a rede Eataly USA.

