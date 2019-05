O chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, viajará para a China na sexta-feira para discutir "questões regionais e internacionais" com as autoridades chinesas, informou a agência de notícias oficial iraniana Irna.

A visita ocorre em um contexto de fortes tensões entre Washington e Teerã e será uma oportunidade, segundo a Irna, para falar sobre o acordo nuclear iraniano de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente há mais de um.

Junto com a Alemanha, França, Grã-Bretanha e Rússia, a China é um dos parceiros remanescentes do Irã no acordo após a retirada dos Estados Unidos.

Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, onde tem poder de veto, a China é também um grande importador de petróleo iraniano.

