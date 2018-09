O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O comandante da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Zolotov, desafiou nesta terça-feira o principal oponente do Kremlin, Alexei Navalni para um duelo e também ameaçou transformá-lo em "purê".

Usando uniforme de general, Zolotov insulta e ameaça Navalni em um vídeo de sete minutos postado na conta do YouTube da Guarda Nacional Russa.

"O senhor, sr. Navalni, nunca foi responsável por nada (...) Ninguém jamais lhe deu um bom chute na bunda. O senhor vai sentir isso em seu estômago", disse Zolotov, ex-chefe de serviços de segurança de Putin.

"Na minha opinião, o senhor fez declarações ofensivas e difamatórias. Nas forças armadas, não perdoamos tão facilmente ", disse ele, acrescentando que, durante séculos, as pessoas ofendidas desafiaram o oponente a duelar e "ninguém nos impede de retornar a essas boas tradições".

"Eu o desafio a duelar: em um ringue, um tatami, onde parece melhor e prometo reduzi-lo ao purê em poucos minutos", acrescenta Zolotov, que também acusou Navalni de ser um agente "podre" dos EUA.

No final de agosto, Navalni postou um vídeo no YouTube, que foi assistido por dois milhões de pessoas, no qual ele se dirigiu à polícia e à Guarda Nacional, assegurando que "nós estamos lutando por seus interesses" e "nós defendemos o poder de seus comandantes corruptos ".

Nesse vídeo, ele acusou Zolotov de ter se enriquecido faturando com produtos alimentícios adquiridos para seu corpo de segurança.

