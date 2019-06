O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, garantiu nesta quarta-feira que não há uma "fórmula mágica" para sair da "ditadura" na Venezuela, acrescentando que só resta aumentar a pressão sobre Nicolás Maduro.

Pouco antes de abrir a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que se reunirá até sexta-feira na cidade de Medellín, Almagro denunciou a "ação deliberada, repressiva e opressora" do governo de Chávez contra os venezuelanos, mergulhados numa grave crise econômica e social.

Mesmo assim, "para acabar com as ditaduras do século 21 não há fórmula mágica, não há bala de prata", disse o líder da entidade à imprensa.

Segundo Almagro, aos governos que são contrários a Maduro corresponde, consequentemente, seguir "gerando pressão sobre a ditadura" em busca de seu "isolamento".

"Devemos continuar trabalhando em um processo para incrementar a pressão, e essa reunião faz parte desse processo", enfatizou.

Segundo Almagro, a OEA já votou resoluções que condenam Maduro, que retirou o país da organização, e reconhece Juan Guaidó como presidente interino.

