O Facebook anunciou nesta quinta-feira (14) que o chefe de produto, Chris Cox, e o diretor do WhatsApp, Chris Daniels, vão deixar a empresa, o que torna Cox o primeiro executivo de alto nível a partir em plena agitação na rede social.

Cox anunciou a medida em sua página no Facebook dizendo que ia "com grande tristeza" depois de 13 anos.

Embora Cox não tenha dado nenhuma explicação sobre sua partida, ele indicou que o CEO da rede, Mark Zuckerberg, tinha determinado uma nova orientação para deixar de ser "a praça do povoado digital" para se concentrar nas interações privadas em menor escala.

"Como Mark destacou, estamos abrindo uma nova página de orientação do nosso produto, centrada em uma rede de mensagens instantâneas cifrada e interoperacional", escreveu Cox.

"Este será um grande projeto e precisamos de líderes que estejam entusiasmados em acompanhar esta visão de nova orientação", acrescentou.

Em mensagem em separado, Zuckerberg disse que, embora Cox tenha avaliado sair "há alguns anos", tinha decidido ficar durante um período de transição.

"Depois de 2016, ambos nos demos conta de que tínhamos muito trabalho importante a fazer para melhorar nossos produtos para a sociedade e (Cox) ficou para nos ajudar a trabalhar nestes temas e fixar o rumo de nossos aplicativos", disse Zuckerberg.

O Facebook também anunciou que o diretor do WhatsApp, Chris Daniels, deixará a empresa. Daniels "ajudou a definir o modelo de negócio para que nosso serviço de mensagens instantâneas avance", disse Zuckerberg.

O movimento ocorre em um momento em que o Facebook tente lidar com as investigações e as críticas sobre a proteção de dados e a privacidade, e depois do anúncio de Zuckerberg na semana passada de que ia dar um novo enfoque à plataforma.

Também chega depois de uma avaria sem precedentes, esta semana, que afetou a rede social e seus aplicativos, que afetou milhões de usuários.

Zuckerberg anunciou que a nova diretora do WhatsApp será Fidji Simo, anteriormente encarregada de vídeo, jogos e monetização no Facebook.

