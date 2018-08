O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Agosto de 2018 17:49 05. Agosto 2018 - 17:49

Notas de rials com retrato do líder falecido da República islâmica do Irã Ruhollah Khomeini, ao lado de notas de dólar

O vice-governador e chefe do departamento de câmbio do Banco Central do Irã, Ahmad Araghchi, foi preso, anunciou neste domingo (5) a autoridade judicial iraniana, em um contexto de queda livre da moeda nacional, o rial.

Araghchi foi preso com outros membros da diretoria e quatro pessoas acusadas de especular no mercado cambial, afirmou o porta-voz da autoridade judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejeie, em declaração à emissora estatal IRIB.

As detenções acontecem antes das reimposição das sanções americanas, como consequência da retirada unilateral de Washington do acordo sobre o programa nuclear iraniano, alcançado em 2015.

As medidas decididas pelo governo do presidente Donald Trump poderiam ter um forte impacto na economia iraniana e em sua moeda nacional, que recentemente situou-se em seu nível mais baixo frente ao dólar no mercado paralelo.

Neste contexto tenso, vários jornalistas destacaram uma presença reforçada da Polícia antidistúrbios na noite de domingo na cidade de Karaj, a oeste de Teerã, cenário de manifestações nos últimos dias.

Segundo veículos estatais iranianos, 500 manifestantes atacaram uma escola religiosa nesta província na sexta-feira e os participantes no protesto mataram uma pessoa.

Nos últimos dias foram registradas manifestações com centenas de pessoas em cidades como Shiraz (sul), Ahvaz, (sudoeste), Mashhad (nordeste) e Karaj.

Em várias regiões do país teriam ocorrido protestos motivados pelo descontentamento diante da deteriorada situação econômica, da classe política e da escassez de água devido à seca.

Mas as duras restrições impostas à imprensa tornaram impossível verificar de forma independente a amplitude dos protestos e as imagens difundidas nas redes sociais.

Antes de sua detenção, o chefe do departamento de dividas, sobrinho do vice-ministro de Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, tinha sido demitido do cargo pelo novo governador do Banco Central, aparentemente devido à má gestão da crise monetária.

Desde abril, o rial perdeu mais da metade de seu valor com relação ao dólar. A queda se explica pelo anúncio da reintrodução das sanções americanas, mas os analistas também consideram que as medidas tomadas por Teerã contribuíra, para a queda.

As autoridades tentaram frear a queda do rial estabelecendo uma taxa oficial fixa de 42.000 rials por dólar em abril.

Mas a medida provocou uma onda especulativa no mercado negro, enquanto centenas de autoridades são suspeitas de corrupção por terem se beneficiado de dólares a taxas preferenciais.

No domingo, o governo iraniano anunciou que abrandaria as medidas tomadas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português