O secretário interino da Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, vai-se reunir com seu colega chinês na semana que vem em uma conferência sobre segurança regional em Singapura - informou uma fonte do Pentágono nesta sexta-feira (24).

Shanahan parte na terça para uma viagem pela Ásia que o levará pela Indonésia, Singapura, Coreia do Sul e Japão, detalhou o Pentágono em um comunicado.

Em Singapura, dará um discurso sobre a estratégia de defesa americana para a região da Índia-Pacífico no Diálogo de Shangri-La. O evento acontece todos os anos na cidade-Estado do Sudeste Asiático.

O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que organiza a conferência, anunciou em sua página que o ministro chinês da Defesa, Wei Fenghe, participará da conferência.

"Faremos um encontro em paralelo (da conferência) com a contraparte chinesa em Singapura", disse um funcionário do Pentágono que pediu para não ser identificado.

Os Estados Unidos consideram Rússia e China como seus dois maiores potenciais adversários. Washington critica Pequim pela militarização do Mar da China Meridional e já lançou operações de "livre-navegação" no Pacífico, enviando navios de guerra para próximo das ilhas disputadas e com sobrevoos no espaço aéreo internacional.

