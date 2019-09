O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta segunda-feira que a atual posição do governo britânico não oferece "nenhuma base para encontrar um acordo" no processo de saída do Reino Unido do bloco.

"Na atual posição do Reino Unido, é difícil ver como podemos chegar a uma solução legalmente operacional que atenda a todos os objetivos da salvaguarda (na Irlanda)", disse Barnier em Berlim, após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores Heiko Maas.

"No momento, não temos base para encontrar um acordo, precisamos continuar trabalhando", acrescentou Barnier, que se reuniu no fim de semana em Luxemburgo com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

"A bola está no campo britânico", enfatizou.

A salvaguarda visa a garantir que não haja fronteiras rígidas entre a Irlanda, um membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte, e protegendo assim o mercado único europeu.

