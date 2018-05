O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 16:34 18. Maio 2018 - 16:34

Chefs posam no letreiro do festival, em Paris

Astros nas redes sociais, lojas com seus nomes e aulas concorridas: por muito tempo considerada o primo pobre da gastronomia, a confeitaria e seus mais talentosos chefs saíram da cozinha e despertam um interesse crescente do público.

Uma pavlova framboesa-morango, um crocante de caramelo cremoso, um charuto de praline com avelãs caramelizadas: o doce tem papel de destaque no festival gastronômico Taste of Paris, cuja quarta edição acontece até domingo, no Grand Palais.

"Nosso objetivo é representar a cena gastronômica parisiense em seu melhor momento, atingido apenas nos últimos anos. Há atualmente um interesse enorme pela confeitaria", explica à AFP Mathilde Dewilde, responsável pela programação do festival.

No estande da Ladurée, casa icônica parisiense do macaron, a chef Claire Heitzler borrifa um pouco de azeite de oliva sobre uma delícia frutada, morangos silvestres e geleia. Os gourmands se apressam para provar sua criação, mas especialmente para tirar selfies com ela.

"O público precisa associar um rosto às sobremesas. Os chefs finalmente saíram das cozinhas, aproximaram-se de seus clientes. Hoje estamos em todas as partes, de frente para a imprensa, lidando com os clientes", reflete Claire.

A mania observada desde "quatro, ou cinco anos", de acordo com Julie Mathieu, editor-chefe de "Fou de pâtisserie", uma revista semestral lançada em 2013 e com tiragem de mais de 80.000 cópias.

"Hoje vemos confeiteiros com menos de 30 anos que já ocupam posições de grande prestígio, tateando e perturbando a geração mais velha. Vemos em toda parte novas butiques. Alguns são verdadeiras estrelas nas redes sociais", constata.

- "Muito tempo nas sombras" -

O astro do momento é Cédric Grolet, de 32 anos, chefe confeiteiro do Hotel Meurice em Paris, onde é preciso reservar com semanas de antecedência para o famoso "Tea time".

O sucesso é tal que o hotel para o qual ele trabalha desde 2013 decidiu abrir uma loja em seu nome. Os hóspedes podem ir para casa com uma de suas delícias açucaradas, por uma dúzia de euros.

Com 923 mil seguidores no Instagram, o chef publica quase diariamente na rede social suas criações, ou os bastidores de suas cozinhas. Com sua barba, braço esquerdo tatuado e tênis, "ele incarna uma geração de chefs que compreendeu os códigos de comunicação", ressalta Julie Mathieu.

Uma glamourizarão recente, que não deve nos fazer esquecer que "o chef confeiteiro permaneceu por muito tempo à sombra do chef cozinheiro. Era o primo pobre da gastronomia", acrescenta.

"Ele era tratado como um funcionário do baixo escalão da cozinha, um pouco menos que nada", conta à AFP o chef confeiteiro altamente bem-sucedido Christophe Michalak.

Foi Gaston Lenôtre quem encarnou o personagem do grande chef confeiteiro nos anos 1980. Philippe Conticini e Pierre Hermé, o rei do macaron, vieram em seguida.

- "Rockn'roll" -

Por volta de 2010, uma nova geração de chefs confeiteiros, como Christophe Adam e Christophe Michalak, trouxeram ventos novos.

"Queríamos que a confeitaria fosse desinibida, mais rock'n'roll", explica Christophe Michalak, que trabalhou por muito tempo no Plaza Athénée, antes de abrir em Paris três butiques em seu nome e uma escola de confeitaria. Sem mencionar 25 livros e três programas de TV.

"Há três, ou quatro anos, o número de candidaturas para nossos cursos explodiu", diz o diretor da prestigiosa escola Ferrandi em Paris, Bruno De Monte.

"Temos perfis muito diferentes e, principalmente, muitos jovens recém-formados, atraídos pelo lado gráfico e artístico", diz ele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português