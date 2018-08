O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 1:01 06. Agosto 2018 - 01:01

O incêndio Carr na Califórnia, que já é o sexto mais devastador do estado do oeste dos Estados Unidos, fez a sétima vítima, um trabalhador de manutenção de linhas elétricas, informaram as autoridades neste domingo (5).

O fogo, localizado 322 quilômetros ao norte de San Francisco, continua crescendo, informou a agência de incêndios da Califórnia, CalFire.

A empresa de eletricidade PG&E identificou o trabalhador como Jairus Ayeta, que morreu em uma região remota do condado de Shasta, onde operários trabalhavam para restaurar a eletricidade.

"A segurança dos nossos empregados e funcionários é a principal prioridade da PG&E. Nossas mentes e orações estão com nosso colega falecido, sua família e nossa equipe", disse a empresa em um comunicado.

"Estamos trabalhando com as autoridades para investigar as circunstâncias do incidente", acrescentou.

O incêndio Carr destruiu 62.534 hectares desde 23 de julho, quando as autoridades reportaram uma "falha mecânica em um veículo", que provocou a liberação de centelhas no terreno muito seco e ativou as chamas.

O fogo consumiu mais de 1.600 edifícios, incluindo mil residências, o que o torna o sexto mais destrutivo da história da Califórnia, segundo autoridades do estado.

Mais de 4.200 bombeiros combatem as chamas, mas até agora só conseguiram contê-las em 41%.

Milhares de pessoas foram evacuadas, enquanto outros incêndios avançam pelo estado, embora algumas tenham sido autorizadas a voltar para casa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português