(11 dez) Possível fragmento do Hercules C-130 desaparecido é localizado no mar de Drake

Autoridades chilenas confirmaram, nesta quinta-feira, que os destroços encontrados no mar ao sul do continente sul-americano são do avião militar que desapareceu com 38 pessoas a bordo quando voava para a Antártica, observando que, devido ao estado dos fragmentos, é "praticamente impossível" haver sobreviventes.

"As condições dos destroços encontrados do avião tornam praticamente impossível que haja sobreviventes desse acidente", disse o chefe da Força Aérea do Chile (FACH), Artuno Merino, em entrevista coletiva com o ministro da Defesa, Alberto Espina, na base aérea de Punta Arenas (3.000 km ao sul de Santiago).

