19 de Outubro de 2018

Petróleo derramado de uma planta da companhia argentina YPF em Cullen, na parte chilena do território de Tierra del Fuego, em 18 de outubro de 2018

As autoridades chilenas anunciaram uma investigação sobre o vazamento de 720.000 litros de petróleo ocorrido na Terra do Fogo, um arquipélago na extremidade sul da América do Sul compartilhado pelo Chile e Argentina, informou nesta sexta-feira (19) o Escritório Nacional de Emergências (Onemi).

O derramamento ocorreu de uma usina da argentina YPF, localizada no setor industrial de Cullen, na cidade de Primavera (3.000 km ao sul de Santiago), afetando um rio e dois hectares de terreno pertencente à Companhia Nacional do Petróleo do Chile (Enap).

"As causas do incidente permanecem sob investigação", supervisionada pelo Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin). A Secretaria Regional de Saúde, enquanto isso, "iniciou uma análise do impacto sanitário", segundo Onemi.

YPF e Enap estabeleceram uma equipe de 51 trabalhadores para recuperar o petróleo derramado e limpar a área afetada, enquanto medidas foram tomadas para controlar a passagem de animais na área do incidente.

"Foi recuperado aproximadamente 75% do fluido, composto entre água e petróleo", acrescenta Onemi.

A organização ambientalista Greenpeace alertou em comunicado que o vazamento "poderia ameaçar seriamente a biodiversidade da região", devido a poluentes do petróleo que "podem afetar os sistemas de reprodução e alimentação das espécies a longo prazo".

O Greenpeace entrou com uma queixa na Superintendência do Meio Ambiente em Santiago por infrações ambientais resultantes do vazamento.

