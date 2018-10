O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Outubro de 2018 22:59 17. Outubro 2018 - 22:59

Migrantes haitianos esperam para serem atendidos em um escritório de migração em Santiago, Chile, no dia 17 de outubro de 2018

O governo do Chile lançou nesta quarta-feira (17) um "plano de retorno humanitário", voluntário e gratuito, para haitianos que queiram retornar a seu país.

"É uma boa notícia para os cidadãos do Haiti", disse o ministro do Interior, Andrés Chadwick, ao lançar o plano desenhado inicialmente para o retorno voluntário de algum dos 165.000 haitianos residentes hoje no Chile.

"Muitas dessas pessoas vieram ao Chile estimuladas por falsas promessas e expectativas, criadas em muitos casos, por indivíduos inescrupulosos que prometiam um futuro que não correspondia à realidade", acrescentou o ministro.

Os haitianos que desejarem retornar ao seu país devem se inscrever a partir desta quarta-feira no site do Departamento dos Estrangeiros. Para optar ao programa não podem ter pendências com a justiça e precisam assinar uma declaração em que se comprometem a não voltar ao Chile nos próximos nove anos.

Se os migrantes tiverem cônjuge ou filhos, deverão realizar o trâmite de maneira conjunta e viajar como grupo.

O plano não tem custo para os haitianos. A viagem será realizada em aviões da Força Aérea do Chile.

O governo não deu estimativas sobre o número de haitianos que pode optar por esse plano, apenas informou que inicialmente estão previstos entre 15 e 18 viagem de Santiago para Porto Príncipe.

Os haitianos protagonizaram uma explosiva migração para o Chile nos últimos anos, mas não são a maior comunidade de migrantes no país. De acordo com dados apresentados nesta quarta-feira pelo governo chileno, somente entre 2016 e 2017 chegaram e ficaram no país 165.000 cidadãos haitianos.

