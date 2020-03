O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta quinta-feira um programa de US$ 11,75 bilhões, equivalente a 4,7% do PIB chileno, para mitigar o impacto da pandemia de coronavírus na economia.

É um "plano econômico de emergência que fortalecerá nossa capacidade de enfrentar as necessidades de saúde, econômicas e sociais que a pandemia de coronavírus significa e provavelmente tenderá a piorar no futuro", disse Piñera em entrevista coletiva. O país registra 342 casos de coronavírus.

O ministro das Finanças, Ignacio Briones, enfatizou que o plano busca alocar recursos para evitar que um impacto temporário tenha efeitos permanentes sobre a renda das empresas e das famílias.

Entre as medidas implícitas no plano, está uma lei de proteção à renda, que permite que trabalhadores que não podem realizar trabalhos remotos sejam suspensos temporariamente nas empresas sem afetar sua remuneração.

O programa também inclui medidas tributárias, como a suspensão dos pagamentos mensais do imposto de renda corporativo pelos próximos três meses, o adiamento do pagamento do IVA pelos próximos meses para todas as empresas com vendas mais baixas e a antecipação da devolução de imposto de renda para pequenas e médias empresas (PME).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram