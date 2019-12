China, Rússia e Irã iniciam uma manobra naval conjunta no Golfo de Omã na sexta-feira. O exercício de quatro dias ocorre no contexto do aumento das tensões na região do Golfo

As Marinhas china, russa e iraniana começam nesta sexta-feira (27) manobras militares conjuntas no Golfo de Omã - anunciou Pequim, nesta quinta, em um contexto de tensões com os Estados Unidos em relação ao acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Este exercício, que será de 27 a 30 de dezembro, pretende "intensificar os intercâmbios e a cooperação entre as Marinhas dos três países", disse à imprensa um dos porta-vozes do Ministério chinês da Defesa, Wu Qian.

Este anúncio coincide com um momento de tensão entre Irã e Estados Unidos, depois que Washington se retirou unilateralmente, em 2018, do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015.

Na sequência, o governo Donald Trump restabeleceu pesadas sanções contra Teerã que asfixiam sua economia, em particular o setor vital do petróleo.

Sem especificar quantos homens e navios serão mobilizados para estas manobras, Wu acrescentou que a Marinha chinesa enviará seu navio antimísseis, o "Xining".

O Ministério chinês das Relações Exteriores afirmou, por sua vez, que estes exercícios "respondem à cooperação militar normal".

Para o Irã, o objetivo do exercício é reforçar a "segurança comercial internacional na região" e a "luta contra o terrorismo e a pirataria", declarou o porta-voz das Forças Armadas, o general de brigada, Aboldazl Shekarshi.

O Exercício "estabilizará a segurança" na região e beneficiará o mundo, disse este general iraniano, citado na quarta à noite pela agência de notícias oficial Irna.

Privado dos benefícios econômicos que esperava obter com o acordo sobre seu programa nuclear, o Irã começou em maio de 2019 a se liberar de alguns dos compromissos firmados no pacto.

Em junho, evitou-se um confronto militar entre Estados Unidos e Irã, quando Trump anulou no último minuto bombardeios que havia ordenado como represália depois de o Irã abater um drone americano sobre as águas do Golfo.

