O governo chinês informou nesta quinta-feira que comprou quantidades "consideráveis" de carne de porco e soja dos Estados Unidos, um anúncio considerado um gesto de distensão em relação a Washington, depois de mais de um ano de guerra comercial.

"Recentemente, empresas chinesas encomendaram produtos agrícolas americanos e concluíram uma compra de soja e porco em quantidades consideráveis", afirmou o porta-voz do ministério chinês do Comércio, Gao Feng.

"China e Estados Unidos se complementam na área agrícola e podemos alcançar uma grande cooperação", disse Gao.

A China, principal consumidor mundial de carne de porco, foi afetada pelo aumento dos preços em consequência de uma epidemia de peste suína africana que dizima seus animais.

O país também é o maior importador mundial de soja, usada sobretudo para alimentar os animais, mas suspendeu as importações dos Estados Unidos no início do ano em resposta ao aumento das taxas sobre os produtos chineses decretado pelo presidente Donald Trump.

Os dois países protagonizam uma guerra comercial e decretaram respectivamente aumentos das taxas de importação, mas há algumas semanas a percepção é de que os dois lados querem acalmar a situação.

