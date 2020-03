A China anunciou nesta sexta-feira que registrou apenas oito novos contágios do novo coronavírus, o menos número desde o início da publicação de estatísticas da epidemia em meados de janeiro.

Entre os casos adicionais, cinco foram detectados na cidade de Wuhan (centro), o epicentro de COVID-19, onde o vírus surgiu no fim de 2019.

Os outros casos (dois em Xangai e um em Pequim) são de pessoas procedentes do exterior. As nacionalidades não foram divulgadas.

A China registra assim 88 casos "importados" de outros países: um novo desafio parar as autoridades de saúde, que conseguiram deter a propagação de COVID-19 no território nacional.

O ministério da Saúde também anunciou sete mortes nesta sexta-feira, o que eleva o total a 3.176 na China continental (excluindo Hong Kong e Macau). Mais de 80.000 pessoas foram infectadas no país.

Com a situação estabilizada nas últimas semanas, as autoridades começaram a flexibilizar as restrições impostas aos 56 milhões de habitantes da província de Hubei, que tem Wuhan como capital.

Muitas cidades estão confinadas desde o fim de janeiro, mas as pessoas consideradas saudáveis em áreas pouco afetadas foram autorizadas a viajar dentro das fronteiras provinciais.

As medidas não incluem os habitantes de Wuhan no momento. Muitas empresas da cidade, no entanto, podem retomar as atividades.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram