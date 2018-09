O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

11 de Setembro de 2018

A prática de publicar fotos de batismo, cerimônias budistas ou missas nas redes sociais será banida em breve na China, sob um projeto de lei cujo objetivo é coagir ainda mais as religiões.

Os órgãos devidamente autorizados poderão continuar a publicar certos conteúdos religiosos, mas dentro de um quadro estritamente definido, de acordo com o projeto de lei anunciado nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Assuntos Religiosos da China.

"Nenhuma organização ou indivíduo pode, em qualquer formato (texto, imagem, som, vídeo, etc.) transmitir ao vivo ou on-line venerações a Buda, queima de incenso, ordenações de monges, leituras de sutras (discursos de Buda ou seus discípulos), serviços religiosos, missas, batismos ou qualquer outra atividade religiosa", diz o texto.

Em caso de violação da lei, as organizações infratoras poderão ser proibidas. Por outro lado, o documento não especifica as possíveis sanções aos indivíduos.

A iniciativa, que visa a promover a "estabilidade social" e lutar contra o "extremismo", foi revelada no momento em que o Partido Comunista Chinês (PCC) está preocupado com um eventual aumento do islamismo radical, particularmente na região de Xinjiang (noroeste), onde metade da população é muçulmana.

