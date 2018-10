O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

3 de Outubro de 2018

A estrela de cinema chinesa Fan Bingbing pediu desculpas nesta quarta-feira nas redes sociais a seus fãs e ao Partido Comunista, pouco depois do anúncio pelo governo de que ela deve mais de 129 milhões de dólares em impostos e multas.

Fan Bingbing, 36 anos, modelo, produtora e uma estrela em seu país, não dava sinais de vida há vários meses.

Ela é conhecida internacionalmente por seu papel em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014) e por ter integrado o júri do Festival de Cannes em 2017. Em breve será vista em "355", um thriller, ao lado da francesa Marion Cotillard e da espanhola Penélope Cruz.

Muito ativa nas redes sociais, Fan estava desaparecida do Wiebo, o equivalente chinês do Twitter, desde o fim de maio, depois que foram reveladas acusações de fraude fiscal. A produtora de Fan Bingbing a defendeu e denunciou "calúnias".

Seu silêncio propagou os boatos na China, onde algumas pessoas afirmavam que a atriz havia sido detida pelas autoridades, em um momento de repressão de figuras do mundo do entretenimento.

De acordo com as autoridades fiscais chinas, Fan Bingbing e as empresas da atriz teriam deixado de pagar dezenas de milhões de dólares em impostos, informou nesta quarta-feira a agência oficial Xinhua.

De acordo com a agência, a atriz deve pagar um total de 883 milhões de yuans (129 milhões de dólares) em impostos, multas e sanções.

Fan pode evitar ações judiciais se pagar o valor no prazo concedido.

No âmbito da investigação, pelo menos uma pessoa foi detida por ter escondido e "deliberadamente destruído" documentos contábeis, indicou a Xinhua, sem desvelar a identidade.

Além dissom, as autoridades ampliaram a investigação para o conjunto da indústria do entretenimento. As pessoas afetadas têm até o fim do ano para regularizar a situação e pagar suas dívidas.

Nesta quarta-feira, Fan reapareceu no Weibo para admitir os erros, pedir desculpas "aos fãs e à sociedade, a meus amigos que se preocupam, ao público e à administração fiscal nacional".

"Sem as boas políticas do Partido e do país, sem a atenção repleta de amor das massas, não existiria Fan Bingbing", escreveu a atriz.

Os problemas da artista começaram em maio, quando um ex-apresentador da TV pública compartilhou documentos na internet, que segundo ele eram contratos da atriz.

De acordo com os documentos, Fan teria sido paga oficialmente com 10 milhões de yuans (1,4 milhão de dólares) por quatro dias de trabalho, mas na realidade teria recebido outros 50 milhões de yuans.

O escândalo deixou em evidência um sistema suspeito de "contratos duplos", um para ser apresentado à administração fiscal e outro que indica um valor maior, mas que é mantido em sigilo. O objetivo é evitar o pagamento de impostos.

As autoridades fiscais da província de Jiangsu (leste) iniciaram uma investigação. O governo local não citou o nome, mas a atriz tem empresas com sede nesta província.

