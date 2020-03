Várias empresas da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia global de coronavírus, serão autorizadas a retomar gradualmente as atividades em suas fábricas, anunciou nesta quarta-feira o governo da província de Hubei.

Empresas de bens e serviços considerados essenciais poderão retomar a produção de forma imediata, anunciou o governo local.

Nesta categoria estão as farmacêuticas que produzem insumos médicos e remédios, serviços de gás, energia elétrica e calefação urbana, produtores e vendedores de alimentos frescos e industriais e de produtos agrícolas.

As empresas de outros setores que integram uma parte importante de "cadeias industriais globais" também poderão reiniciar as atividades com autorização prévia.

As demais empresas terão que esperar até 21 de março para reiniciar as atividades, informou o governo de Hubei.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram