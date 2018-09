O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Caças Sukhoi russos Su-34 voam sobre a Praça Vermelha, durante a parada militar do Dia da Vitória, em Moscou, em 9 de maio de 2018

A China convocou o embaixador dos Estados Unidos, neste sábado (22), ao qual enviou um "protesto solene", em função das sanções de Washington a Pequim pela compra de armas russas - informou o "Diário do Povo", órgão do Partido Comunista.

Na quinta-feira (20), Washington anunciou a sanção, pela primeira vez, contra uma entidade estrangeira pela compra de armas russas, atingindo uma unidade das Forças Armadas chinesas pela aquisição de caças e de mísseis terra-ar.

Pequim reagiu no dia seguinte, manifestando sua "indignação" com as sanções.

O embaixador americano na China, Terry Branstad, foi convocado pelo vice-ministro de Relações Exteriores Zheng Zeguang, disse o "Diário do Povo" em sua edição on-line.

