O governo da China denunciou nesta sexta-feira as "mentiras dos Estados Unidos" sobre a Huawei, após declarações do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que acusou o grupo chinês de colaborar com Pequim.

"Há bastante tempo, algumas autoridades políticas nos Estados Unidos propagam boatos reiterados sobre a Huawei, mas sem jamais apresentar provas" declarou o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang, ao ser questionado sobre as palavras de Pompeo.

