As ruas de Wuhan ainda estavam praticamente desertas em 10 de março, quando o presidente chinês Xi Jinping chegou para sua primeira visita à cidade, no epicentro da epidemia de coronavírus

O presidente chinês Xi Jinping, que fez uma visita surpresa nesta terça-feira à cidade de Wuhan, afirmou que o coronavírus está "praticamente contido" nesta localidade e sua província, Hubei, epicentro da epidemia.

"Os primeiros resultados foram obtidos estabilizando a situação e mudando a tendência em Wuhan e em Hubei", onde 56 milhões de habitantes estão em quarentena desde o fim de janeiro, afirmou Xi, citado pela agência estatal Xinhua.

A visita de Xi Jinping coincide com o anúncio dos números do ministério da Saúde nesta terça-feira, de apenas 19 casos novos nas últimas 24 horas.

O número representa uma queda espetacular na comparação com as centenas de contaminações diárias durante o mês de fevereiro, uma demonstração de que as drásticas medidas adotadas pela China estão dando resultado.

Xi Jinping, de máscara, chegou na manhã desta terça-feira a Wuhan e depois visitou o hospital de Huoshenshan, que foi construído em apenas 10 dias para enfrentar a epidemia, informou o canal estatal CCTV.

