Este conteúdo foi publicado em 14 de Março de 2018 15:23 14. Março 2018 - 15:23

A China disse nesta quarta-feira (14) esperar que a demissão repentina do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, não afete as relações bilaterais, nem a cúpula prevista para acontecer entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

"Esperamos que essa mudança de pessoa não tenha repercussão para o desenvolvimento das relações bilaterais e para a cooperação sino-americana em alguns temas importantes", declarou Lu Kang, porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores.

"Esperamos, evidentemente, que os recentes avanços na península coreana possam sobreviver, incluindo a vontade manifesta pelos Estados Unidos e pela Coreia do Norte de ter um diálogo direto", indicou o porta-voz.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou ontem a demissão de Tillerson. Para substituí-lo, escolheu o diretor da CIA, Mike Pompeo, um conhecido falcão, com quem mantém boas relações, elemento ausente na troca com seu agora ex-funcionário.

