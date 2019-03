O vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, em entrevista coletiva durante Assembleia Popular Nacional da China (ANP), em 9 de março de 2019, em Pequim

A China mantém a esperança de que chegará a um entendimento comercial com os Estados Unidos - declarou um funcionário do alto escalão do governo chinês, neste sábado, embora o presidente americano, Donald Trump, tenha advertido que aceitará apenas um "grande acordo".

"Acredito que haja esperança", declarou à imprensa o vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, em paralelo à sessão anual da Assembleia Popular Nacional da China (ANP, o Parlamento chinês).

Para ilustrar a vontade de ambas as partes para alcançar um acordo, Wang citou como exemplo o cardápio sino-americano servido às delegações dos dois países em sua última sessão de negociações de alto nível no mês passado em Washington.

O negociador chinês Liu He "comeu um hambúrguer, enquanto (o representante dos Estados Unidos para o Comércio, USTR) Robert Lighthizer comeu frango com berinjelas e arroz", afirmou Wang.

"Durante todo processo de negociações, serviu-se chá e café, mas os dois beberam água", afirmou. "Foi para encontrar um terreno comum".

Na sexta-feira, Donald Trump advertiu, porém, que o diálogo poderá ser interrompido, caso não se resolvam os pontos mais polêmicos.

"Tenho confiança (...) Se não for um grande acordo, não fecharei um acordo", disse Trump, em uma mudança radical de tom, após o otimismo das últimas semanas.

As duas potências econômicas negociam desde janeiro um acordo para pôr fim à guerra comercial deflagrada no ano passado, que se materializou em tarifas recíprocas envolvendo bilhões de dólares.

