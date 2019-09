A China comunista celebra na próxima semana os 70 anos de sua fundação e surgimento como superpotência do século XX, com um desfile militar em Pequim, apesar das tensões comerciais com os Estados Unidos e a onda de protestos em Hong Kong.

O aniversário deve servir de vitrine para mostrar o extraordinário crescimento da China, que passou de um território devastado pela guerra e pela fome para um país moderno e poderoso cuja ascensão econômica e militar preocupa muitos.

Essa surpreendente transformação alterou a paisagem física e social do país, depois que milhões de chineses abandonaram as zonas rurais e foram paras grandes cidades, fazendo essa "fábrica do mundo" a segundo maior economia do planeta..

O desfile militar de 1 de outubro na Praça Tiananmen (Paz Celestial) vai mostrar os armamentos mais modernos do exército, com o objeto de enaltecer o sentimento patriótico e o apoio do Partido Comunista Chinês (PCC), com o presidente Xi Jinping à frente.

Mas o país foi sacudido por meses de protestos em Hong Kong, uma grande guerra comercial com os Estados Unidos, as críticas internacionais dos abusos contra a minoria muçulmana de Xinjiang e uma explosão do preço dos alimentos.

Em Pequim aumentaram as medidas de austeridade, como o fechamento de restaurantes e bares e a proibição da venda de armas de brinquedo e do uso de pipas.

As avenidas centrais foram bloqueadas durante as noites do fim de semana para permitir que os tanques ensaiassem, enquanto aviões de combate sobrevoavam em formação a cidade.

Milhares de funcionários e estudantes desfilaram nos ensaios. Um dos participantes disse ao jornal Global Times que foram distribuídas fraldas para adultos porque as pessoas não tinham tempo de ir ao banheiro.

A rede social Weibo, espécie de Twitter chinês, eliminou qualquer conteúdo que "distorcesse" a narrativa oficial, enquanto um ativista dos Direitos Humanos disse à AFP que foi obrigado a sair de Pequim durante as celebrações.

"O controle do poder por parte de Xi e do PCC é forte. Os dois têm o controle total da mídia e, o que é mais importante, da polícia e do exército", disse Eleanor Olcott, analista de política chinesa na empresa TS Lombard.

"O PCC, durante seus 70 anos de liderança na China, inculcou um nacionalismo étnico que continua sendo a base de sua legitimidade e popularidade", acrescentou.

- Caminho turbulento -

O tempo transcorrido desde que há 70 anos o líder Mao Tse-tung fundou a República Popular da China, em 1 de outubro de 1949, não foi fácil.

Mao colocou em prática reformas, coletivizou fazendas e cultivos e reestruturou rapidamente as estruturas sociais e econômicas.

Mas o país se viu mergulhado em anos de fome e se calcula que 45 milhões de pessoas morreram durante política desastrosa de Mao, conhecida como o Grande Salto Adiante.

Se seguiu a Revolução Cultural, em que milhões de pessoas foram presas, perseguidas ou executadas, e um período de abertura de Deng Xiaoping, que após a morte de Mao (1976) fez reformas que conduziram o país a um rápido e perigoso desenvolvimento.

Durante todo o tempo o partido conservou seu modo autoritário, como mostrou a violenta repressão dos protestos na Praça Tiananmen, em 1989.

A ascensão ao poder de Xi, em 2012, trouxe a esperança de liberalização mas, ao invés disso, o dirigente se aferrou ao poder, reprimindo a sociedade civil e eliminando os limites dos mandatos presidenciais, transformando-o no líder mais poderoso do país desde Mao.

- Horizonte sombrio? -

O aniversário chega em um ano ruim para Xi.

A guerra comercial com Washington ameaça a economia do planeta, enquanto a gripe suína africana disparou o preço da carne de porco, alimento básico no país.

No entanto, o maior desafio para Xi são os meses de protestos e distúrbios na região semiautônoma de Hong Kong, ex-colônia britânica governada pelo princípio "um país, dois sistemas" que outorga aos cidadãos direitos inexistentes na China continental.

Apesar disso, a maior parte dos especialistas diz que não existem desafios importantes para o controle de Xi e que alguns até serviram para reorientar o apoio aos princípios ideológicos do país, advertindo da presença de forças contra a China.

Segundo a analista Eleanor Olcott, Xi vai usar o aniversário para enviar a mensagem que "o Partido e a nação chinesa podem seguir adiante em tempos difíceis, para emergir como um país mais forte".

